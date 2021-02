(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events:

Scoreboard roundup — 2/12/21

Posted/updated on: February 13, 2021 at 8:08 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from yesterday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Charlotte 120 Minnesota 114

Final New York 109 Washington 91

Final San Antonio 125 Atlanta 114

Final Dallas 143 New Orleans 130

Final L.A. Clippers 125 Chicago 106

Final Detroit 108 Boston 102

Final Denver 97 Oklahoma City 95

Final Utah 129 Milwaukee 115

Final Orlando 123 Sacramento 112

Final Portland 129 Cleveland 110

Final L.A. Lakers 115 Memphis 105

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Boston 1 N-Y Rangers 0

Final St. Louis 4 Arizona 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (6)Illinois 77 Nebraska 72

