Scoreboard roundup — 4/6/25

Posted/updated on: April 7, 2025 at 6:10 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Bulls 131, Hornets 117

Raptors 120, Nets 109

Lakers 126, Thunder 99

Jazz 134, Hawks 147

Wizards 90, Celtics 124

Kings 120, Cavaliers 113

Spurs 109, Trail Blazers 120

Suns 98, Knicks 112

Pacers 125, Nuggets 120

Rockets 106, Warriors 96

Bucks 111, Pelicans 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Capitals 1, Islanders 4

Stars 2, Wild 3

Blue Jackets 0, Senators 4

Panthers 1, Red Wings 2

Bruins 3, Sabres 6

Penguins 1, Blackhawks 3

Canadiens 2, Predators 1

Golden Knights 3, Canucks 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Diamondbacks 4, Nationals 5

Dodgers 7, Phillies 8

Yankees 4, Pirates 5

Cardinals 4, Red Sox 5 (Doubleheader, game 1)

White Sox 3, Tigers 4

Blue Jays 1, Mets 2

Orioles 1, Royals 4

Reds 2, Brewers 8

Astros 9, Twins 7

Padres 8, Cubs 7

Rays 3, Rangers 4

Athletics 5, Rockies 12

Mariners 4, Giants 5

Guardians 2, Angels 6

Cardinals 7, Red Sox 18 (Doubleheader, game 2)

Marlins, Braves (Postoned)

Women's College Basketball

UConn 82, South Carolina 59

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back