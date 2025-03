Scoreboard roundup — 3/27/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Spurs 116, Cavaliers 124

Mavericks 101, Magic 92

Pacers 162, Wizards 109

Hawks 112, Heat 122

Lakers 117, Bulls 119

Grizzlies 104, Thunder 125

Rockets 121, Jazz 110

Trail Blazers 107, Kings 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Penguins 3, Sabres 7

Senators 4, Red Wings 3

Utah Hockey Club 0, Lightning 8

Canadiens 4, Flyers 6

Capitals 2, Wild 4

Blues 3, Predators 2

Stars 5, Flames 2

Kings 0, Avalanche 4

Oilers 1, Kraken 6

Maple Leafs 5, Sharks 6

Men's College Basketball

Maryland 71, Florida 87

Arizona 93, Duke 100

BYU 88, Alabama 113

Arkansas 83, Texas Tech 85

