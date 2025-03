Scoreboard roundup — 3/16/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Magic 108, Cavaliers 103

Suns 96, Lakers 107

Hawks 114, Nets 122

Raptors 102, Trail Blazers 105

Jazz 102, Timberwolves 128

Hornets 88, Clippers 123

Thunder 121, Bucks 105



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Stars 3, Avalanche 4

Oilers 3, Rangers 1

Golden Knights 0, Red Wings 3

Panthers 2, Islanders 4

Ducks 2, Blues 7

Utah Hockey Club 3, Canucks 1

Jets 3, Kraken 2

