Scoreboard roundup — 1/9/25

Posted/updated on: January 10, 2025 at 8:09 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Raptors 126, Cavaliers 132

Warriors 107, Pistons 104

Timberwolves 104, Magic 89

Trail Blazers 111, Mavericks 117

Rockets 119, Grizzlies 115

Hawks 115, Suns 123

Heat 97, Jazz 92

Hornets, Lakers POSTPONED



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Sabres 4, Senators 0

Bruins 1, Lightning 4

Devils 2, Rangers 3

Stars 4, Flyers 1

Oilers 3, Penguins 5

Kraken 2, Blue Jackets 6

Maple Leafs 3, Hurricanes 6

Ducks 2, Blues 6

Avalanche 6, Wild 1

Islanders 4, Golden Knights 0

