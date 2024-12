Scoreboard roundup — 12/8/24

Posted/updated on: December 9, 2024 at 9:20 am

iStock

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Seahawks 30, Cardinals 18

Bills 42, Rams 44

Bears 13, 49ers 38

Chargers 17, Chiefs 19

Jaguars 10, Titans 6

Jets 26, Dolphins 32 (OT)

Falcons 21, Vikings 42

Panthers 16, Eagles 22

Browns 14, Steelers 27

Raiders 13, Buccaneers 28

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Hornets 113, Pacers 109

Nuggets 141, Hawks 111

Cavaliers 113, Heat 122

Suns 110, Magic 115

Grizzlies 140, Wizards 112

Pelicans 116, Spurs 121

Timberwolves 106, Warriors 114

Rockets 117, Clippers 106

Jazz 97, Kings 141

Trail Blazers , Lakers

76ers 108, Bulls 100

Bucks 118, Nets 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Kraken 7, Rangers 5

Lightning 4, Canucks 2

Islanders 4, Senators 2

Blue Jackets 4, Jets 1

Avalanche 4, Devils 0

Utah Hockey Club 4, Flyers 2

Flames 2, Stars 6

Copyright © 2024, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back