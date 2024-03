Scoreboard roundup — 3/6/24

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

NY Mets at Houston (Canceled)

Chi Cubs 6, LA Angels 5

LA Dodgers 12, Chi White Sox 9

Baltimore 6, Pittsburgh 4

Texas 6, Colorado 6

Cleveland 3, Milwaukee 3

AMERICAN LEAGUE

Tampa Bay 4, NY Yankees 3

Minnesota 7, Boston 1

Seattle 8, Kansas City 7

Oakland 12, LA Angels 5

NATIONAL LEAGUE

Washington 9, Miami 3

Milwaukee 2, Cincinnati 0

Cincinnati 6, San Diego 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Sacramento 130, LA Lakers 120

Orlando 119, Washington 109

Atlanta 112, Cleveland 101

LA Clippers 122, Houston 116

Memphis 115, Philadelphia 109

Chicago 119, Utah 117

Golden State 125, Milwaukee 90

Oklahoma City 128, Portland 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 2, Buffalo 1 (OT)

Anaheim 2, Ottawa 1

Colorado 7, Detroit 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 67, UCF 59

UConn 74, Marquette 67

Tennessee 66, South Carolina 59

Iowa St. 68, BYU 63

Kentucky 93, Vanderbilt 77

Utah St. 90, San Jose St. 70

