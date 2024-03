Scoreboard roundup — 3/5/24

Posted/updated on: March 6, 2024 at 5:07 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

Miami 2, Houston 0

St. Louis 5, Minnesota 4

Baltimore 3, Philadelphia 2

Atlanta 3, Detroit 0

Pittsburgh 6, Toronto 5

NY Mets 5, N.Y. Yankees 4

Kansas City 4, Chi Cubs 0

LA Angels 4, LA Dodgers 0

AMERICAN LEAGUE

Boston 7, Tampa Bay 4

Cleveland 4, Seattle 1

Texas 10, Seattle 9

NATIONAL LEAGUE

Arizona 5, San Diego 3

San Francisco 13, Milwaukee 8

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Phoenix 117, Denver 107 (OT)

Orlando 101, Charlotte 89

New Orleans 139, Toronto 98

Atlanta 116, New York 100

Miami 118, Detroit 110

Cleveland 105, Boston 104

Brooklyn 112, Philadelphia 107

Houston 114, San Antonio 101

Indiana 137, Dallas 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Dallas 7, San Jose 6 (OT)

Vancouver 2 Los Angeles 1 (OT)

Pittsburgh 5, Columbus 3

Florida 5, New Jersey 3

NY Islanders 4, St. Louis 2

Edmonton 2, Boston 1 (OT)

Seattle 4, Winnipeg 3

Montreal 4 Nashville 3 (OT)

Chicago 5, Arizona 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

UNLV 61, San Diego St. 58

Purdue 77, Illinois 71

North Carolina 84, Notre Dame 51

Auburn 101, Missouri 74

Kansas 90, Kansas St. 68

Florida 105, Alabama 87

South Florida 85, Tulane 72

Dayton 100, Saint Louis 83

