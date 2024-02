Texas Class 5A prep football players of year are QB Hauss Hejny and LB Davhon Keys from Aledo

Posted/updated on: February 16, 2024 at 5:40 am

BRYAN, Texas (AP) β€” Quarterback Hauss Hejny and linebacker Davhon Keys from Division 1 state champion Aledo were named the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 5A prep football players of the year on Thursday.

Hejny threw for 2,773 yards with 27 touchdowns and added 1,041 yards rushing and another 13 touchdowns.

Keys had 169 tackles, including 23 1/2 tackles for loss. He also recovered three fumbles, had three interceptions and blocked two kicks.

Hejny and Keys helped Aledo to an undefeated 16-0 season for the state title.

FIRST TEAM

OFFENSE

Quarterback – Hauss Hejny, Aledo, 6-0, 185, sr.

Running backs – Ben Carter, Liberty Hill, 5-10, 180, sr.; Broderick Taylor, Corpus Christi Miller, 5-10, 160, jr.; Isaiah Nguyen, Port Neches-Groves, 5-7, 165, sr.

Fullback – Isaac Lozano, Roma, 5-7, 140, sr.

Wide receivers – Daylan McCutcheon, Lovejoy, 6-1, 180, jr.; Micah Hudson, Lake Belton, 6-1, 195, sr.

Tight end – Tray Jackson, South Oak Cliff, 6-6, 225, sr.

Tackles – Max Anderson, Frisco Reedy, 6-5, 309, sr.; Djay Williams, Aledo, 6-4, 300, sr.

Guards – Jordan Rowe, South Oak Cliff, 6-4, 290, sr. (tie) Ty Robinson, Midlothian Heritage, 6-3, 265, sr.; Owen Hollenbeck, Melissa, 6-4, 320, jr.

Center – Daniel Cruz, Richland, 6-4, 306, sr.

All-purpose – Hawk Patrick-Daniels, Aledo, 5-11, 165, sr.

Place-kicker – Clayton Amaya, Smithson Valley, 5-11, 180, sr.

DEFENSE

Linemen – Jamarion Phillips, South Oak Cliff, 6-2, 240, so.; Jailyn Gibbs, Wichita Falls Rider, 6-2, 215, sr.; Temerrick Johnson, Midlothian Heritage, 6-3, 210, sr.; Jalen Charles, Manvel, 6-4, 220, sr.

Linebackers – Davhon Keys, Aledo, 6-0, 215, sr.; Payton Pierce, Lovejoy, 6-2, 225, sr.; Kaleb Blanton, Manvel, 6-2, 210, sr.; Sam Mattingly, Magnolia West, 6-2, 220, sr.

Secondary – Aaron Flowers, Forney, 6-1, 196, sr.; Willie Nelson, Longview, 5-9, 175, sr.; Juan Aguilar, Dallas Kimball, 6-1, 175, jr.; Jake Gillespie, Aledo, 5-10, 185, sr.

Punter – Christopher Valenzuela, El Paso, 5-11, 180, jr.

Kick returner – Jonah Williams, Galveston Ball, 6-4, 205, jr.

Utility – Trace Meadows, A&M Consolidated, 6-0, 200, sr.

Offensive player of the year – Hejny, Aledo

Defensive player of the year – Keys, Aledo

Coach of the year – Jeff Joseph, Port Neches-Groves

SECOND TEAM

OFFENSE

Quarterback – Mike Hawkins, Frisco Emerson, 6-2, 196, sr.

Running backs – Kewan Lacy, Lancaster, 6-0, 205, sr.; Javian Osborne, Forney, 5-10, 192, so.; (tie) Jamal Polley, Edinburg Vela, 5-9, 180, sr; Ife Durodoye, Justin Northwest, 5-10, 190, sr.

Fullback – Elijah Jackson, Wichita Falls Rider, 6-1, 220, sr.

Wide receivers – Bryant Wesco, Midlothian, 6-2, 175, sr.; Taz Williams, Red Oak, 6-1, 180, jr.

Tight end – Karson Maynard, Melissa, 6-4, 200, sr.

Tackles – Weston Chaney, Argyle, 6-5, 275, jr.; William Fry, Lovejoy, 6-4, 283, sr.

Guards – John Roach, Belton, 5-10, 238, sr.; Joe Derek Vecchio, PSJA North, 6-2, 280, sr.

Center – Tavion Morgan, Longview, 5-9, 275, sr.

All-purpose – Davian Groce, Lone Star Frisco, 6-2, 180, so.

Place-kicker – Alex Abbott, Montgomery Lake Creek, 5-11, 170, sr.

DEFENSE

Linemen – Nigel Smith, Melissa, 6-5, 270, sr.; Jacob Roppolo, Colleyville Heritage, 6-3, 190, sr.; Evonjre Donnell, WF Rider, 5-10, 192, sr.; Jaxon Lee, Lone Star Frisco, 6-4 218, sr.

Linebackers – Brandon Jones, South Oak Cliff, 6-1, 185, sr.; Jaime Martinez, Brownsville Veterans, 6-0, 200, sr.; Nicholas Dudzikowski, Smithson Valley, 6-0, 190, sr.; Gerard Culotta, Montgomery Lake Creek, 6-1, 205, sr.

Secondary – Braylen Wortham, College Station, 6-3, 205 jr.; Zach Gringrich, Smithson Valley, 6-1, 200, sr.; Gilbert Trillo, Brownsville Veterans, 5-9, 175, sr.; (tie) Jaden Allen, Aledo, 5-11, 165, sr.; Kendrick Jones, Crandall, 5-10, 175, sr.

Punter – Alex Abbott, Montgomery Lake Creek, 5-11, 170, sr.

Kick returner – Sam Lee, Montgomery Lake Creek, 5-10, 160, jr.

Utility – Michael Terry III, San Antonio Alamo Heights, 6-3, 210, so.

THIRD TEAM

OFFENSE

Quarterback – (tie) Jayden Paluseo, Flour Bluff, 6-0, 175, jr.; Trevor Long, CC Miller, 6-2, 180, jr.; Luke Ullrich, Colleyville Heritage, 5-10, 190, sr.

Running backs – Davion Godley, Fulshear, 5-9, 195, sr.; Taylor Tatum, Longview, 6-0, 195, sr.; (tie) Kedren Young, Lufkin, 6-0, 220, sr.; Tyvonn Byars, Montgomery Lake Creek, 5-10, 210, jr.

Fullback – Alvin Trevillion, Brownsville Veterans, 5-6, 175, jr.

Wide receivers – Stetson Sarratt, Midlothian Heritage, 6-0, 170, sr.; Braden Bluitt, Colleyville Heritage, 6-1, 195, jr.

Tight end – Kade Caton, Manvel, 6-6, 250, sr.

Tackles – Holton Hendrix, Lubbock Cooper, 6-4, 280, sr.; (tie) Eric Bland, Victoria West, 5-10, 260, sr.; Jackson Christian, Port Neches-Groves, 6-5, 310, jr.

Guards – Jacoby Watts, Longview, 6-2, 255, sr.; Gus De La Cerda, Donna, 6-0, 280, sr.

Center – Gavin Garcia, Smithson Valley, 6-0, 290, sr.

All-purpose – (tie) Derrick McFall, Tyler High, 5-11, 175, sr.; Corey Holmes, CC Miller, 6-1, 180, jr.

Place-kicker – Connor Hawkins, Liberty Hill, 6-2, 185, sr.

DEFENSE

Linemen – Chance Bryant, Fulshear, 6-5, 260, jr.; Legend Journey, Mansfield Summit, 6-3, 260, sr.; Obi Udom, Frisco Heritage, 6-2, 245, sr.; Errol West, Denton Ryan, 6-0, 240, so.

Linebackers – Kesean Meeks, Killeen Ellison, 5-10, 170, sr.; Zach Smith, Red Oak, 6-1, 205, sr.; Ke’Breion Winston, Lancaster, 6-0, 200, jr.; (tie) Bryce Neves, Abilene, 6-1, 185, sr.; Juan Gomez, El Paso Parkland, 6-0, 190, sr.

Secondary – Luke Johnson, CC Veterans Memorial, 5-10, 170, sr.; Tyson Deen, San Antonio Southwest, 5-10, 153, jr.; Ty Golden, Colleyville Heritage 5-10, 190, sr.; Marquel Hambric, Terrell, 5-11, 171, sr.

Punter – (tie) Clayton Amaya, Smithson Valley, 5-11, 180, sr.; Junior Martinez, Brownwood, 5-9, 185, sr.; Caden Heitzman, Leander Rouse, 6-2, 185, sr.

Kick returner – (tie) Davian Groce, Lone Star Frisco, 6-2, 180, soph.; Alton McCallum, Belton, 6-1, 175, sr.

Utility – (tie) Donovan Woolen, Frisco Wakeland, 6-3, 205, sr.; Braeden Mussett, Denton Ryan, 6-1, 800, jr.; Reuben Alaniz, San Antonio Southside, 5-10, 165, sr.

