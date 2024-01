Scoreboard roundup — 1/23/24

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Denver 114, Indiana 109

New York 108, Brooklyn 103

New Orleans 153, Utah 124

Oklahoma City 111, Portland 109

LA Clippers 127, LA Lakers 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

San Jose 3, NY Rangers 2 (OT)

Ottawa 4, Montreal 1

Dallas 5, Detroit 4

Tampa Bay 6, Philadelphia 3

Vegas 3, NY Islanders 2

Minnesota 5, Washington 3

Edmonton 4, Columbus 1

St. Louis 4, Calgary 3

Anaheim 4, Buffalo 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 99, Michigan 67

Houston 75, BYU 68

South Carolina 79, Kentucky 62

Texas 75, Oklahoma 60

Duke 83, Louisville 69

Wisconsin 61, Minnesota 59

Dayton 66, La Salle 54

Creighton 85, Xavier 78

