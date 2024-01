Scoreboard roundup — 1/9/24

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

LA Lakers 130, Toronto 125 (In progress)

Minnesota 113, Orlando 92

Sacramento 131, Detroit 110

New York 112, Portland 84

Memphis 120, Dallas 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Seattle 5, Buffalo 2

Toronto 7, San Jose 1

Tampa Bay 3 Los Angeles 2 (OT)

Vancouver 5, NY Islanders 2

Winnipeg 5, Columbus 0

Florida 5, St. Louis 1

Anaheim 5, Nashville 3

Edmonton 2, Chicago 1

Calgary 6, Ottawa 3

Arizona 4, Boston 3 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

San Diego St. 81, San Jose St. 78

Nebraska 88, Purdue 72

Iowa St. 57, Houston 53

Kentucky 90, Missouri 77

Duke 75, Pittsburgh 53

Baylor 81, BYU 72

Auburn 66, Texas A&M 55

Boise St. 65, Colorado St. 58

Utah St. 83, Wyoming 59

Creighton 84, DePaul 58

Texas 74, Cincinnati 73

