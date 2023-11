Scoreboard roundup — 11/14/23

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Denver 111, LA Clippers 108

Minnesota 104 Golden State 101

LA Lakers 134, Memphis 107

Atlanta 126, Detroit 120

Miami 111, Charlotte 105

Indiana 132, Philadelphia 126

Brooklyn 124, Orlando 104

Oklahoma City 123, San Antonio 87

New Orleans 131, Dallas 110

Utah 115, Portland 99

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Florida 5, San Jose 3

Pittsburgh 5, Columbus 3

Boston 5, Buffalo 2

Calgary 2, Montreal 1

Washington 3, Vegas 0

St. Louis 5, Tampa Bay 0

Winnipeg 6, New Jersey 3

Anaheim 3, Nashville 2

Dallas 4 Arizona 3 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

UC Irvine 70, Southern Cal 60

Kansas 89, Kentucky 84

Marquette 71, Illinois 64

UConn 87, MVSU 53

Tennessee 82, Wofford 61

Creighton 92, Iowa 84

Duke 74, Michigan St. 65

FAU 100, E. Michigan 57

Gonzaga 123, E. Oregon 57

Texas A&M 79, SMU 66

Baylor 99, UMKC 61

Alabama 102, South Alabama 46

Colorado 106, Milwaukee 79

