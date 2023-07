Magnolia West hurler named player of year on Texas 5A all-state team

Posted/updated on: July 28, 2023 at 6:34 am

BRYAN, Texas (AP) — Magnolia West pitcher Caylon Dygert is player of the year on the Blue Bell/Texas Sports Writers Association Class 5A all-state baseball team.

The 6-foot-1, 190-pound senior right-hander was 14-0 with a 0.47 ERA in leading the Mustangs to a state championship.

Dygert, who also played catcher, batted .336 with 20 runs batted in, throwing out nine runners and picking off another.

CLASS 5A

FIRST TEAM

Pitchers — Zane Adams, New Caney Porter, sr.; Caylon Dygert, Magnolia West, sr.; James Ellwanger, Magnolia West, sr.

Relief pitcher — Landon Bowden, Hallsville, sr.

Catcher — Alan Nava-Moreno, El Paso Del Valle, sr.

First baseman — Boots Landry, Friendswood, sr.

Second baseman — (tie) Joseph Dominguez, Denton, sr.; Rayner Heinrich, Leander Rouse, jr.

Shortstop — Aaron Tondre, Medina Valley, sr.

Third baseman — Ryan Alexander, Frisco Reedy, sr.

Outfielders — Nehomar Ochoa Jr., Galena Park, sr.; Jackson Blank, Magnolia West, sr.; (tie) Nik Sanders, Waco University, sr.; Aidan Smith, Lucas Lovejoy, sr.

Designated hitter — Louie Alonzo, Cedar Park, sr.

Player of the year — Dygert

Coach of the year — Travis Earles, Magnolia West

SECOND TEAM

Pitchers — Park Prater, Argyle, sr.; Blake Cox, Hallsville, jr.; David Medina, Houston Waltrip, sr.

Relief pitcher — (tie) Jack Haag, Montgomery Lake Creek, sr.; Tyler Spruiell, Lubbock Cooper, sr.

Catcher — Jorvorskie Lane Jr., Fort Worth Wyatt, fr.

First baseman — Lane Arroyos, Fulshear, sr.

Second baseman — Colton Roquemore, Argyle, jr.

Shortstop — (tie) Jordan Allen, Longview, sr.; Jack Bell, Corpus Christi Ray, sr.

Third baseman — Cole Gerlach, Mission Sharyland, sr.

Outfielders — Adrian Baston, Corsicana, jr.; Chris Chavez, Corpus Christi Carroll, sr.; Ethan Downum, Frisco Reedy, soph.

Designated hitter — Keevyn Goss, Corpus Christi Ray, sr.

THIRD TEAM

Pitchers — Carson Priebe, Frisco Wakeland, sr.; Michael Dudolski, Whitehouse, jr.; (tie) Rowdy Miller, Boerne Champion, sr.; Brady Bennett, Abilene, jr.

Relief pitcher — John Curry, Lubbock Coronado, sr.

Catcher — (tie) Carson Riley, Liberty Hill, sr.; Billy Spratt, Azle, sr.

First baseman — (tie) Grady Emerson, Argyle, fr.; Byron Robinson, Manvel, sr.

Second baseman — Mateo Garcia, La Joya Palmview, soph.

Shortstop — Damon Hernandez, Corpus Christi Veterans Memorial, jr.

Third baseman — Nate Rivas, Weslaco East, sr.

Outfielders — Cannon Davis, Amarillo, sr.; Bennett Fryman, Frisco Lone Star, sr.; (tie) Isaac Garza, Plainview, sr.; Zach Gingrich, Smithson Valley, jr.; Dannel Marrero, Sharyland Pioneer, sr.

Designated hitter — Isaac Yruretagoyena, New Braunfels Canyon, sr.

