Scoreboard roundup — 3/21/23

Posted/updated on: March 22, 2023 at 4:55 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING

INTERLEAGUE

Chi Cubs 6, Kansas City 2

Houston 2, Miami 1

LA Dodgers 4, Cleveland 2

Chi White Sox 6, Milwaukee 5

LA Angels 7, Arizona 1

AMERICAN LEAGUE

Baltimore 6, Boston 2

NY Yankees 6, Detroit 3

Oakland 6, LA Angels 5

Minnesota 5, Tampa Bay 2

NATIONAL LEAGUE

San Diego 14, Colorado 2

Pittsburgh 4, Philadelphia 3

San Francisco 12, LA Dodgers 1

Washington 4, St. Louis 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Boston 132, Sacramento 109

Oklahoma City 101, LA Clippers 100

Orlando 122, Washington 112

Atlanta 129, Detroit 107

Cleveland 115, Brooklyn 109

New Orleans 119, San Antonio 84

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Calgary 5, Anaheim 1

Vegas 4, Vancouver 3

Nashville 7, Buffalo 3

Montreal 3, Tampa Bay 2

Philadelphia 6, Florida 3

Carolina 3, NY Rangers 2

Boston 2, Ottawa 1

Minnesota 2, New Jersey 1 (OT)

Columbus 7, Washington 6 (OT)

NY Islanders 7, Toronto 2

Winnipeg 2, Arizona 1

Detroit 3 St. Louis 2 (SO)

Seattle 5, Dallas 4 (OT)

