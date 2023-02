Scoreboard roundup — 2/13/23

Posted/updated on: February 14, 2023 at 5:17 am

iStock

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 123, Houston 104

Cleveland 117, San Antonio 109

Charlotte 144, Atlanta 138

Utah 123, Indiana 117

Denver 112, Miami 108

New York 124, Brooklyn 106

Orlando 100, Chicago 91

New Orleans 103, Oklahoma City 100

Minnesota 124, Dallas 121

Portland 127, LA Lakers 115

Golden State 135, Washington 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 4, Calgary 3 (OT)

Arizona 4, Nashville 2

Florida 2, Minnesota 1 (SO)

Detroit 6, Vancouver 1

Los Angeles 5, Buffalo 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Miami 80, North Carolina 72

Texas Tech 74, Texas 67

Baylor 79, West Virginia 67

Copyright © 2023, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back