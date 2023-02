Scoreboard roundup — 1/31/23

Posted/updated on: February 1, 2023 at 5:07 am

iStock

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Miami 100, Cleveland 97

LA Lakers 129, New York 123 (OT)

LA Clippers 108, Chicago 103

Milwaukee 124, Charlotte 115

Denver 122, New Orleans 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Carolina 5, Los Angeles 4 (OT)

Washington 4, Columbus 3 (OT)

Ottawa 5, Montreal 4

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Boston College 62, Clemson 54

Miami FL 92, Virginia Tech 83

Connecticut 90, DePaul 76

Kansas 90, Kansas State 78

Alabama 101, Vanderbilt 44

TCU 76, West Virginia 72

Maryland 66, Indiana 55

Nevada 75, San Diego St 66

Copyright © 2023, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back