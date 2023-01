Scoreboard roundup — 1/18/23

Posted/updated on: January 19, 2023 at 5:00 am

iStock

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Atlanta 130, Dallas 122

Washington 116, New York 105

Charlotte 122, Houston 117

Oklahoma City 126, Indiana 106

Miami 124, New Orleans 98

Memphis 115, Cleveland 114

Utah 126, LA Clippers 103

Denver 122, Minnesota 118

Sacramento 116, LA Lakers 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 5, Pittsburgh 4 (OT)

Boston 4, NY Islanders 1

Colorado 4, Calgary 1

San Jose 4, Dallas 3

Tampa Bay 5, Vancouver 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Seton Hall 67, Connecticut 66

Virginia 78, Virginia Tech 68

Auburn 67, LSU 49

West Virginia 74, TCU 65

DePaul 73, Xavier 72

Missouri 79, Arkansas 76

Marquette 83, Providence 75

Copyright © 2023, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back