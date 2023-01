Scoreboard roundup — 1/17/23

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Milwaukee 130, Toronto 122

San Antonio 106, Brooklyn 98

Denver 122, Portland 113

Philadelphia 120, LA Clippers 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Minnesota 4, Washington 2

Montreal 4, Winnipeg 1

Philadelphia 5, Anaheim 2

Toronto 5, Florida 4 (OT)

Nashville 2, Columbus 1

Chicago 4, Buffalo 3 (OT)

Arizona 4, Detroit 3 (SO)

Edmonton 5, Seattle 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 80, Tulane 60

Kansas St. 83, Kansas 82

Alabama 78, Vanderbilt 66

Iowa St. 78, Texas 67

Tennessee 70, Mississippi St. 59

Wake Forest 87, Clemson 77

Baylor 81, Texas Tech 74

