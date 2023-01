Scoreboard roundup — 1/10/23

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 147, Detroit 116

Toronto 132, Charlotte 120

Miami 112. Oklahoma City 111

Utah 116, Cleveland 114

Orlando 109, Portland 106

Phoenix 125, Golden State 113

LA Clippers 113, Dallas 101

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Tampa Bay 6, Columbus 3

Pittsburgh 5, Vancouver 4

Seattle 4, Buffalo 3

New Jersey 5, Carolina 3

Detroit 7, Winnipeg 5

NY Rangers 4, Minnesota 3 (SO)

Dallas 2, NY Islanders 1 (SO)

St. Louis 4 Calgary 3 (OT)

San Jose 4, Arizona 2

Florida 5, Colorado 4

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Kansas 79, Oklahoma 75

Tennessee 77, Vanderbilt 68

Kansas St. 65, Oklahoma St. 57

Virginia 65, North Carolina 58

Iowa St. 84, Texas Tech 50

Michigan St. 69, Wisconsin 65

Auburn 82, Mississippi 73

San Diego St. 74, Nevada 65

