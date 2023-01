Scoreboard roundup — 1/3/21

Posted/updated on: January 4, 2023 at 5:00 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Oklahoma City 150, Boston 117

Milwaukee 123, Washington 113

Sacramento 117, UtahĀ 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 4, Columbus 0

NY Rangers 5, Carolina 3

Florida 5, Arizona 3

St. Louis 6, Toronto 5 (SO)

Buffalo 5, Washington 4 (OT)

Winnipeg 3, Calgary 2

Nashville 6, Montreal 3

Tampa Bay 4, Chicago 1

SeattleĀ 5, Edmonton 2

Los AngelesĀ 3, DallasĀ 2

NY IslandersĀ 6, VancouverĀ 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Kansas 75, Texas Tech 72

Tennessee 87, Mississippi St. 53

Wisconsin 63, Minnesota 60

Kansas St. 116, TexasĀ 103

Alabama 84, Mississippi 62

Pittsburgh 68, Virginia 65

Fresno St. 71, New Mexico 67

