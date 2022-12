Scoreboard roundup — 12/20/22

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Utah 126, Detroit 111

Chicago 113, Miami 103

New York 132, Golden State 94

Washington 113, Phoenix 110

Denver 105, Memphis 91

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 5, Columbus 3

Toronto 4, Tampa Bay 1

Carolina 4, New Jersey 1

Pittsburgh 3, NY Rangers 2

Winnipeg 5, Ottawa 1

Seattle 5, St. Louis 2

Los Angeles 4, Anaheim 1

Calgary 7, San Jose 3

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(2)UConn 84, Georgetown 73

(5)Arizona 85, Montana St. 64

(22)Miami 66, (6)Virginia 64

(9)Alabama 84, Jackson St. 64

(11)Gonzaga 85, Montana 75

(12)Baylor 58, Northwestern St. 48

Wake Forest 81, (14)Duke 70

Drake 58, (15)Mississippi St. 52

(18)Indiana 96, Elon 72

Providence 103, (24)Marquette 98

