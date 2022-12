Scoreboard roundup — 12/7/22

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Orlando 116, LA Clippers 111 (OT)

Brooklyn 122, Charlotte 116

Toronto 126, LA Lakers 113

New York 113, Atlanta 89

Memphis 123, Oklahoma City 102

Milwaukee 126, Sacramento 113

New Orleans 104, Detroit 98

Chicago 115, Washington 111

Minnesota 121, Indiana 115

Utah 124, Golden State 123

Boston 125, Phoenix 98

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Washington 4, Philadelphia 1

Buffalo 9, Columbus 4

Calgary 5, Minnesota 3

Boston 4, Colorado 0

Edmonton 8, Arizona 2

NY Rangers 5 Vegas 1

Vancouver 6, San Jose 5 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 85, Hofstra 66

UConn 75, Florida 54

Tennessee 84, E. Kentucky 49

Indiana 81, Nebraska 65

