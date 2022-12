Scoreboard roundup — 11/30/22

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Cleveland 113, Philadelphia 85

Atlanta 125, Orlando 108

Boston 134, Miami 121

Milwaukee 109, New York 103

Brooklyn 113, Washington 107

New Orleans 126, Toronto 108

Oklahoma City 119, San Antonio 111

Minnesota 109, Memphis 101

Phoenix 132, Chicago 113

Denver 120, Houston 100

Utah 125, L.A. Clippers 112

Sacramento 137, Indiana 114

L.A. Lakers 128, Portland 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 3, San Jose 1

NY Rangers 3, Ottawa 1

Buffalo 5, Detroit 4

Edmonton 5, Chicago 4

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(5)Purdue 79, Florida St. 69

(13)Tennessee 76, McNeese St. 40

(17)Duke 81, (25)Ohio St. 72

(23)Iowa St. 63, North Dakota 44

(10)Indiana 77, (18)North Carolina 65

Notre Dame 70, (20)Michigan St. 52

