Scoreboard roundup — 11/29/22

Posted/updated on: November 30, 2022 at 5:03 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

New York 140, Detroit 110

Dallas 116, Golden State 113

L.A. Clippers 118, Portland 112

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

San Jose 4, Montreal 0

Boston 3, Tampa Bay 1

Carolina 3, Pittsburgh 2 (OT)

Philadelphia 3, NY Islanders 1

Nashville 2, Anaheim 1 (OT)

Winnipeg 5, Colorado 0

Calgary 6, Florida 2

Washington 5, Vancouver 1

Seattle 9, Los Angeles 8 (OT)

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(1)Houston 100, Norfolk St. 52

(3)Virginia 70, Michigan 68

Marquette 96, (6)Baylor 70

(16)Illinois 73, Syracuse 44

(19)Kentucky 60, Bellarmine 41

(22)Maryland 79, Louisville 54

(24)San Diego St. 72, UC Irvine 69

