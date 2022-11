Scoreboard roundup — 11/13/22

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Oklahoma City 145, New York 135

Washington 102, Memphis 92

Minnesota 129, Cleveland 124

Philadelphia 105, Utah 98

Denver 126, Chicago 103

Sacramento 122, Golden State 115

LA Lakers 116, Brooklyn 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Dallas 5, Philadelphia 1

Boston 5, Vancouver 2

San Jose 3 Minnesota 2 (SO)

NY Rangers 4, Arizona 1

Tampa Bay 6, Washington 3

Winnipeg 3 Seattle 2 (OT)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Tampa Bay 21, Seattle 16

Detroit 31, Chicago 30

Kansas City 27, Jacksonville 17

Miami 39, Cleveland 17

Minnesota 33 Buffalo 30 (OT)

NY Giants 24, Houston 16

Pittsburgh 20, New Orleans 10

Tennessee 17, Denver 10

Indianapolis 25, Las Vegas 20

Arizona 27, LA Rams 17

Green Bay 31 Dallas 28 (OT)

San Francisco 22, LA Chargers 16

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Colorado 78, Tennessee 66

