East Texas High School Football Scores

Posted/updated on: August 27, 2022 at 2:59 am

Lufkin 31, Tyler Legacy 23



Marshall 40, Tyler 29



Longview 36, McKinney Boyd 10



Grace Community 39, Winona 7



Grapevine Faith 61, Brook Hill 21



Cross Roads 54, All Saints 18



Union Grove 28, Bishop Gorman 24



Hallsville 44, Terrell 41



Whitehouse 47, North Forney 30



Mount Pleasant 22, Pittsburg 16



Sulphur Springs 21, Jacksonville 6



Van 28, Pine Tree 14



Gilmer 51, Chapel Hill 27



Crandall 58, Forney 55



Canton 34, Mineola 27



Bullard 28, Mabank 22



Mount Vernon 48, Quinlan Ford 28



Carthage 45, Kilgore 10



Kaufman 24, Lindale 17



Rusk 35, Fairfield 3



Palestine 37, Nacogdoches 31



Palestine Westwood 41, Kemp 14



Emory Rains 24, Lone Oak 14



Eustace 27, Farmersville 21



Caddo Mills 29, Nevada Community 0



Celina 45, Paris 14



Simms Bowie 14, Como-Pickton 8



Center 44, Tatum 42, OT



Daingerfield 14, Gladewater 13



Atlanta 27, Elysian Fields 2



New Diana 20, Quitman 18



Prairiland 41, Big Sandy 7



Carlisle 31, Harleton 0



Winnsboro 51, Omaha Paul Pewitt 29



Troup 49, White Oak 14



Queen City 38, Rivercrest 28



Liberty-Eylau 26, Henderson 22



Pleasant Grove 28, Brock 7



Quinlan Boles 27, Overton 12



Hooks 17, Harmony 14



Jefferson 43, New Boston 0



Edgewood 41, Commerce 14



Cooper 32, Grand Saline 18



Malakoff 28, West Rusk 7



Ore City 13, Linden-Kildare 7



Garrison 35, Hughes Springs 30



Maud 28, Hawkins 20



Frankston 24, Grapeland 22



Joaquin 48, Arp 14



Tenaha 50, Pineland West Sabine 38



Elkhart 42, Huntington 20



Waskom 36, Redwater 10



Cayuga 32, Cushing 7



Longview East Texas Christian 72, Longview Heritage 22



Oakwood 47, Fruitvale 0



Apple Springs 51, Longview Trinity 6



Tyler HEAT 65, Trinidad 18



