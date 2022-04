Scoreboard roundup — 4/5/22

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Orlando 120, Cleveland 115

Philadelphia 131, Indiana 122

Toronto 118, Atlanta 108

Brooklyn 118, Houston 105

Miami 144, Charlotte 115

Oklahoma City 98, Portland 94

Washington 132, Minnesota 114

Milwaukee 127, Chicago 106

San Antonio 116, Denver 97

Utah 121, Memphis 115 (OT)

Final New Orleans 123, Sacramento 109

Phoenix 121, LA Lakers 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Rangers 3, New Jersey 1

Buffalo 4, Carolina 2

Columbus 4, Philadelphia 2

Ottawa 6, Montreal 3

Colorado 6, Pittsburgh 4

Florida 7 Toronto 6 (OT)

Detroit 5, Boston 3

Nashville 6, Minnesota 2

Final Dallas 3, NY Islanders 2

Edmonton 2, San Jose 1 (OT)

