Scoreboard roundup — 2/15/22

Posted/updated on: February 16, 2022 at 4:57 am

iStock

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Atlanta 124, Cleveland 116

Boston 135, Philadelphia 87

Dallas 107, Miami 99

Memphis 121, New Orleans 109

Minnesota 126, Charlotte 120 (OT)

Phoenix 103, LA Clippers 96

Milwaukee 128, Indiana 119

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Buffalo 6, NY Islanders 3

St. Louis 5, Ottawa 2

Tampa Bay 6, New Jersey 3

Pittsburgh 5, Philadelphia 4 (OT)

NY Rangers 2, Boston 1 (SO)

Washington 4, Nashville 1

Calgary 6, Columbus 2

Dallas 4, Colorado 1

Edmonton 5, Los Angeles 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Tennessee 76, Kentucky 63

Villanova 89, Providence 84

Duke 76, Wake Forest 74

Wisconsin 74, Indiana 69

Ohio St. 70, Minnesota 45

Penn St. 62, Michigan St. 58

Texas 80, Oklahoma 78

New Mexico 75, Wyoming 66

Arkansas 76, Missouri 57

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.

Go Back