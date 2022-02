Scoreboard roundup — 1/31/22

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 122, LA Clippers 116

Cleveland 93, New Orleans 90

Philadelphia 122 Memphis 119 (OT)

Boston 122, Miami 92

Toronto 106, Atlanta 100

New York 116, Sacramento 96

Oklahoma City 98, Portland 81

Golden State 122, Houston 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Florida 8, Columbus 4

Vancouver 3, Chicago 1

Detroit 2, Anaheim 1 (OT)

Toronto 6, New Jersey 4

Ottawa 3 Edmonton 2 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Baylor 81, West Virginia 77

Duke 57, Notre Dame 43

