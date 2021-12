Scoreboard Roundup — 12/18/21

(NEW YORK) -- Here are the scores from Saturday's sports events:

 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

 Final  Houston        116  Detroit        107

 Final  Boston         114  New York       107

 Final  Toronto        119  Golden State   100

 Final  Orlando        100  Brooklyn       93

 Final  Oklahoma City  104  L.A. Clippers  103

 Final  Cleveland      119  Milwaukee      90

 Final  Washington     109  Utah           103



 NATIONAL HOCKEY LEAGUE

 Final  Carolina       5  Los Angeles   1

 Final OT  Philadelphia   4  Ottawa        3

 Final  Detroit        5  New Jersey    2

 Final OT  Dallas         4  Chicago       3

 Final  Edmonton       5  Seattle       3

 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

 Final  Indianapolis  27  New England  17

 TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

 Final  UAB                      31  (12)BYU   28

 Final  (16)Louisiana-Lafayette  36  Marshall  21

 TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

 Final  (1)Baylor         78  Oregon             70

 Final  (2)Duke           87  Elon               56

 Final  (3)Purdue         77  Butler             48

 Final  (5)Gonzaga        69  (25)Texas Tech     55

 Final  (6)Alabama        65  Jacksonville St.   59

 Final  (7)Kansas         80  Stephen F. Austin  72

 Final  (8)Arizona        84  Cal Baptist        60

 Final  (10)Southern Cal  67  Georgia Tech       53

 Final  (13)Auburn        74  Saint Louis        70

 Final  (14)Houston       72  Oklahoma St.       61

 Final  (19)LSU           66  Louisiana Tech     57

 Final  Providence        57  (20)UConn          53

 Final  (21)Kentucky      98  North Carolina     69

 Final  (22)Xavier        80  Marquette          71

 Final  Hofstra           89  (24)Arkansas       81

