Scoreboard roundup — 12/18

Posted/updated on: December 18, 2021 at 9:11 am

(NEW YORK) -- Here are the scores from Friday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Miami         115  Orlando      105

Denver        133  Atlanta      115

Golden State  111  Boston       107

OT  New Orleans   116  Milwaukee    112

San Antonio   128  Utah         126

Portland      125  Charlotte    116

Memphis       124  Sacramento   105

Minnesota     110  L.A. Lakers  92

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

OT  Pittsburgh   3  Buffalo       2

SO  Vegas        3  N-Y Rangers   2

Washington   5  Winnipeg      2

St. Louis    4  Dallas        1

OT  Nashville    3  Chicago       2

OT  Arizona      6  Anaheim       5

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Creighton  79  (9)Villanova  59

 

