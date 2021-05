MTV announces presenters for MTV Movie & TV Awards and MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED

MTV has announced an exhaustive list of presenters for both its Movie & TV Awards, airing Sunday, May 16 at 9pm Eastern time, and its inaugural MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, which airs the following night.

Comic, former SNL star and Supermarket Sweep host Leslie Jones will host the former, while comic and actress Nikki Glaser will host the latter, which airs Monday, May 17, at 9 p.m. Eastern time. 

Here is the full list of presenters for the MTV Movie & TV Awards, which will be held live at the Palladium in Los Angeles: 

 

Addison Rae (nominated for ‚ÄúBreakthrough Social Star‚ÄĚ)

Antonia Gentry (nominated for Ginny and Georgia)

Anthony Mackie (nominated for The Falcon and the Winter Soldier)

Chase Stokes (nominated for Outer Banks)

Eric Andre (nominated for Bad Trip)

Henry Golding 

Jacob Elordi

Jonathan Daviss

Justin Hartley 

Madelyn Cline (nominated for Outer Banks)

Madison Bailey

Mandy Moore 

Nasim Pedrad 

Patrick Wilson 

Riley Keough

Rudy Pankow

Tanner Buchanan 

Taylour Paige 

Tom Hiddleston 

Vera Farmiga

Yvonne Orji 

Presenters for the MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED



Angelina Pivarnick (nominated for Jersey Shore Family Vacation)

Anna Shay 

Bretman Rock (nominated for ‚ÄúBreakthrough Social Star‚ÄĚ)

Brie Bella 

Nikki Bella 

Charli D‚ÄôAmelio (nominated for ‚ÄúBreakthrough Social Star‚ÄĚ)

Chrishell Stause (nominated for Selling Sunset)

Christine Chiu 

Christine Quinn (nominated for Selling Sunset)

Dixie D’Amelio 

Erika Jayne

Gottmik (nominated for RuPaul’s Drag Race)

Heather Rae Young 

Heidi D’Amelio

Heidi Klum 

Jenni ‚ÄėJWoww‚Äô Farley (nominated for¬†Jersey Shore Family Vacation)

Kim Lee 

Marc D’Amelio 

Mary Fitzgerald 

Nicole Polizzi (nominated for Jersey Shore Family Vacation)

Paris Hilton 

Princess Love 

Ray J 

Symone (nominated for RuPaul’s Drag Race)

Tayshia Adams 

Vinny Guadagnino (nominated for Jersey Shore Family Vacation)

Winnie Harlow

