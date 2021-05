Scoreboard roundup — 5/3/21

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

AMERICAN LEAGUE

Minnesota 6, Texas 5

Cleveland 8, Kansas City 6

Tampa Bay 7, LA Angels 3

Oakland 5, Toronto 4

Baltimore 5, Seattle 3

NATIONAL LEAGUE

Philadelphia 4, Milwaukee 3

St. Louis 6, N.Y. Mets 5

San Diego 2, Pittsburgh 0

LA Dodgers at Chi Cubs (Postponed)

San Francisco at Colorado (Postponed)

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Orlando 119, Detroit 112

Washington 154, Indiana 141

Golden State 123, New Orleans 108

Atlanta 123, Portland 114

Philadelphia 106, Chicago 94

New York 118, Memphis 104

LA Lakers 93, Denver 89

Utah 110, San Antonio 99

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 2, Winnipeg 1

Boston 3, New Jersey 0

Buffalo 4, NY Islanders 2

Carolina 5, Chicago 2

Nashville 4, Columbus 3 (OT)

Montreal 3, Toronto 2 (OT)

Washington 6, NY Rangers 3

Philadelphia 7, Pittsburgh 2

Florida 5, Dallas 4 (OT)

St. Louis 3, Anaheim 1

Minnesota 6, Vegas 5

Edmonton 5, Vancouver 3

Los Angeles 3, Arizona 2

Colorado 5, San Jose 4 (OT)

