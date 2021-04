Scoreboard roundup — 4/26/21

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

AMERICAN LEAGUE

Kansas City 3, Detroit 2

Cleveland 5, Minnesota 3

Baltimore 4, NY Yankees 2

Oakland 2, Tampa Bay 1

LA Angels 9, Texas 4

Houston 5, Seattle 2

NATIONAL LEAGUE

Philadelphia 2, St. Louis 1

Atlanta 8, Chi Cubs 7

Miami 8, Milwaukee 0

San Francisco 12, Colorado 0

Cincinnati 5, LA Dodgers 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 100, Atlanta 86

Philadelphia 121, Oklahoma City 90

LA Lakers 114, Orlando 103

Toronto 112, Cleveland 96

San Antonio 146, Washington 143 (OT)

Phoenix 118, New York 110

New Orleans 120, LA Clippers 103

Chicago 110, Miami 102

Minnesota 105, Utah 104

Denver 120, Memphis 96

Sacramento 113, Dallas 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Montreal 2, Calgary 1

Ottawa 2, Vancouver 1

St. Louis 4, Colorado 1

Dallas 4, Carolina 3 (OT)

Nashville 4, Florida 1

Edmonton 6, Winnipeg 1

Los Angeles 4, Anaheim 1

San Jose 6, Arizona 4

